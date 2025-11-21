Arrivano in libreria le nuove guide Il Golosario 2026

Sono disponibili da oggi su Amazon, in libreria e su ilgolosario.it le nuove edizioni delle guide firmate da Paolo Massobrio e Marco Gatti. L’undicesima edizione di IlGolosario Ristoranti propone la più ampia mappatura della ristorazione italiana: 672 pagine, 4.362 locali recensiti e 319 nuovi ingressi, includendo ristoranti, trattorie, bistrot, pizzerie e agriturismi. Assegnate 625 Corone Radiose (97 nuove) e 1.094 Faccini Radiosi (173 nuovi), con una crescente attenzione verso trattorie di lusso e bistrot, sempre più vicini alle esigenze moderne.

Sono 78 i locali segnalati con il “pranzo dell’anno”, mentre le Corone Rosse Uniche 2026 vanno a: La Bürsch (ristoranti), D’AmatOsteria (trattorie di lusso), Piatto Romano (trattorie), L’Ammaccata Antica Pizza Cilentana (pizzerie) e Cascina Rosio (agriturismi).

Esce oggi anche IlGolosario 2026, guida alle cose buone d'Italia giunta alla 27ª edizione: 1.000 pagine con oltre 10.000 prodotti, 2.384 produttori e 4.115 negozi selezionati, oltre a una sezione dedicata alle migliori cantine, incluse le Top Hundred di Golosaria Milano.

A completare il trittico, il Golosario Wine Tour, la guida all’enoturismo pubblicata a maggio 2025 che raccoglie circa 1.700 cantine con le migliori proposte di visita e degustazione.