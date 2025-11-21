Celle, 18 alberi piantati per i bimbi nati nel 2024: la Pineta Bottini continua a rigenerarsi (FOTO)

Dopo i 23 alberi per i bimbi nati nel 2023, quest'oggi il comune di Celle ha piantato nella Pineta Bottini 18 pini, dedicati ai 18 piccoli venuti alla luce lo scorso anno.

"L’Amministrazione Comunale rinnova anche quest’anno il progetto “Un albero per la vita” che prevede che vengano piantati tanti alberi quanti i nuovi nati del paese. Quest’anno verranno piantumati 18 pini, dedicati ai 18 bimbi nati nel 2024: un gesto semplice ma dal grande significato - spiegano dal Comune di Celle - Ogni bambino avrà il proprio albero, simbolo di una nuova vita che cresce e mette radici nel nostro territorio".

È un progetto che ha come obiettivo rigenerare la Pineta Bottini e inoltre gli alberi sono ognuno assegnato ad un bambino nato nel comune cellese.

Gli alberi sono posizionati su Maps, dove ognuno potrà monitorare qual è il suo e in un futuro potrà raccontare ai propri figli o ai propri nipoti che 'quell'albero' è stato piantato per la propria nascita.

“Questo è il secondo anno del progetto 'Un albero per la Vita', ringrazio gli uffici lavori pubblici e turistico/sociale per l’impegno profuso, grazie alla nostra assessore Chiara Zunino, ed a ogni singolo dipendente. Questo progetto non consiste semplicemente nel piantare un albero per ogni nato, quest’anno leva 2024, ma ha avuto una importante valenza nella rigenerazione della Pineta Bottini - ha detto il sindaco Marco Beltrame - Ai 23 pini piantati l’anno scorso per i nati nel 2023, si sono aggiunti i 18 piantati quest’anno per i nati nel 2024, per un totale di 41 nuovi pini. Oltre all’albero, ad ogni famiglia è stata donata una piccola t-shirt ed un buono valido per 5 ingressi omaggio presso una fattoria didattica, per trascorrere una giornata spensierata con tante attività da svolgere. Il progetto proseguirà nei prossimi anni ed andremo ad individuare nuove zone in cui piantare alberi".

"Quando nasce un bambino, nasce anche una famiglia. Una gioia meravigliosa si impossessa di noi: nuovi ritmi, nuovi orari, nuove scoperte. Ogni equilibrio che si pensava essere consolidato viene rivoluzionato. Il tutto si va ad aggiungere al lavoro, alla casa da mantenere più o meno in ordine, agli impegni presi nella comunità, ai bisogni dei fratellini o sorelline maggiori e chi più ne ha più ne metta. Spesso si fatica a trovare momenti per godersi appieno la propria famiglia - dice l'assessore ai servizi sociali Chiara Zunino - Ecco perche l'Amministrazione Comunale ha deciso di regalarvi una giornata immersi nella natura, a contatto con gli animali, prendendovi cura di loro. Speriamo che possiate trascorrere una bellissima giornata in famiglia e che questo sia solo l'inizio di molti momenti felici insieme".