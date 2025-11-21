Savona, fondo sintetico del Ruffinengo: via libera alla procedura per l’affidamento dei lavori

La giunta Russo ha approvato la delibera di adeguamento del progetto esecutivo per il rifacimento del fondo sintetico del campo Ruffinengo di Legino.

Il progetto, già approvato a suo tempo, è stato aggiornato a seguito di alcune modifiche tecniche, in particolare per quanto riguarda il nuovo sistema di drenaggio e l’impianto di irrigazione, per i quali è stato necessario un adeguamento, anche a seguito di alcune prescrizioni della federazione.

Nelle prossime settimane partirà la procedura per l’affidamento dei lavori che, comunque, prenderanno effettivamente il via al termine della stagione sportiva in corso, per cercare di limitare il più possibile i disagi portati dal cantiere. L’importo complessivo dell’opera è di 618.000 euro: 332.000 coperti da un finanziamento del Fondo Strategico Regionale e 286.000 euro garantiti direttamente da fondi del Comune.

“L’aumento dei costi delle materie prime, unito alla necessità di alcune opere propedeutiche accessorie – dichiara l’assessore allo Sport Francesco Rossello – ha reso necessaria un’attualizzazione del progetto, con conseguente aumento dei costi rispetto a quelli previsti inizialmente, a carico del Comune”.

La durata dei lavori dovrebbe richiedere circa tre mesi. L’obiettivo è rendere possibile l’utilizzo del nuovo fondo già a partire dalla prossima stagione.

“Questo intervento – conclude l’assessore Rossello – è l’ulteriore segno dell’attenzione della nostra Amministrazione verso gli impianti sportivi e si va a sommare a quelli già realizzati al Palapagnini, al Palasperanza, alla palestra ex Coni, al campo sportivo Briano, e a quelli in corso d’opera sullo skate park e sulla piscina Zanelli, oltre a quello sullo stadio Bacigalupo, per il quale abbiamo completato la progettazione esecutiva e presentato la richiesta di finanziamento alla Regione”.