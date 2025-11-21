A Borgio Verezzi celebrata la festa degli alberi (FOTO)

Oggi, venerdì 21 novembre, alla presenza degli alunni della scuola primaria, della dirigente scolastica Giuseppina Manno, del Sindaco Renato Dacquino, dei consiglieri delegati Pier Luigi Ferro e Anna Porrini e del vicesindaco Veronica Aicardi si è svolta a Borgio Verezzi la bella e solenne manifestazione della festa degli alberi.

Per l'occasione era presente l'agronomo, dottor Valter Orsi, estensore dell'indagine che il Comune ha intrapreso per verificare la tutela e la gestione del patrimonio arboreo del territorio comunale. Nell'incontro gli alunni hanno anche presentato alcuni lavori preparati per la circostanza, ribadendo l'importanza degli alberi nella vita di tutti i giorni. Hanno poi preso visione di alcune malattie delle piante, in particolare quelle che interessano le palme.