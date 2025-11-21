 / Eventi

A Borgio Verezzi celebrata la festa degli alberi (FOTO)

La manifestazione, alla presenza delle autorità comunali e degli alunni della scuola primaria, è stata l'occasione per la piantumazione di un pepe rosa

Oggi, venerdì 21 novembre, alla presenza degli alunni della scuola primaria, della dirigente scolastica Giuseppina Manno, del Sindaco Renato Dacquino, dei consiglieri delegati Pier Luigi Ferro e Anna Porrini e del vicesindaco Veronica Aicardi si è svolta a Borgio Verezzi la bella e solenne manifestazione della festa degli alberi.

Per l'occasione era presente l'agronomo, dottor Valter Orsi, estensore dell'indagine che il Comune ha intrapreso per verificare la tutela e la gestione del patrimonio arboreo del territorio comunale. Nell'incontro gli alunni hanno anche presentato alcuni lavori preparati per la circostanza, ribadendo l'importanza degli alberi nella vita di tutti i giorni. Hanno poi preso visione di alcune malattie delle piante, in particolare quelle che interessano le palme.

La manifestazione si è conclusa con la piantumazione di un albero (specie pepe rosa) nel parco pubblico di via Colombo. Al termine è stato ribadito che ogni  albero che viene piantato è  una speranza per una vita migliore.

