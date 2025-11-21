Pietra Ligure, una serata di teatro e solidarietà con “Moae Segua, Poae… Incertu”

Una serata di divertimento e solidarietà attende il pubblico del Teatro Moretti di Pietra Ligure il prossimo 27 novembre, alle ore 21, quando la compagnia teatrale “I Belli che…. Andeti” di Borgio Verezzi porterà in scena la spassosa commedia dialettale "Moae Segua, Poae… Incertu". L’evento, organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi, sarà interamente devoluto alla Pubblica Assistenza Pietra Soccorso, offrendo al contempo un’occasione per trascorrere una serata piacevole sostenendo una realtà importante del territorio. L’ingresso allo spettacolo sarà ad offerta libera, permettendo a tutti di contribuire secondo le proprie possibilità.

La commedia racconta in maniera divertente e affettuosa la vita familiare, con un linguaggio semplice e diretto che saprà conquistare il pubblico. La compagnia, nota per la capacità di coinvolgere gli spettatori e creare un’atmosfera allegra e conviviale, porterà in scena le vicende di una famiglia alle prese con un problema decisamente particolare: trovare marito per la figlia, descritta come “birichina”, e per di più un marito che non spicchi certo per intelligenza. Tra equivoci, situazioni comiche e un pizzico di caos familiare, la storia promette risate e leggerezza, con un lieto fine che soddisferà tutti gli spettatori.

Lo spettacolo, già apprezzato durante l’estate in diverse piazze del savonese, rappresenta quindi un’occasione unica per godere di una serata all’insegna del teatro dialettale e, al tempo stesso, sostenere la Pubblica Assistenza Pietra Soccorso.