Campagna vaccinale antinfluenzale: il camper mobile di Asl 2 arriva a Cisano sul Neva, Villanova e Ceriale

Prosegue il percorso itinerante della campagna di vaccinazione antinfluenzale “Vicini a te, lontani dall’influenza”, realizzata da Asl 2 attraverso un’unità mobile sanitaria. La sesta tappa, programmata per martedì 25 novembre, interesserà i territori comunali di Cisano sul Neva, Villanova e Ceriale, con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente nei luoghi di vita della cittadinanza.

Il camper vaccinale è dotato di tutte le strumentazioni necessarie per la corretta conservazione e somministrazione dei vaccini ed è presidiato da un’équipe composta da medico, infermiere e autista. A bordo è inoltre disponibile un’area dedicata all’osservazione post-vaccinazione, indispensabile per garantire un percorso di somministrazione sicuro e conforme alle procedure sanitarie.

L’iniziativa intende facilitare l’accesso alla vaccinazione in particolare per le persone che risiedono nelle aree più periferiche o che, per motivi personali o logistici, incontrano difficoltà negli spostamenti. Portare il servizio sul territorio permette di rafforzare la prossimità delle cure e di ampliare le opportunità di prevenzione per tutta la cittadinanza.

La vaccinazione è gratuita per tutti e potrà essere effettuata ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione, oppure prenotando tramite il portale regionale dedicato: prenotovaccino.regione.liguria.it.

Nel corso della giornata di martedì 25 novembre, il team sanitario di Asl 2 sarà presente in diverse località della zona. La mattina sarà a Cisano sul Neva, in Piazza Gollo, davanti alla Sala Gollo, dalle 9:30 alle 11. Successivamente, dalle 11:30 alle 13:30, si sposterà a Villanova, in Piazza Cav. Isoleri, davanti al Salone dei Fiori. Nel pomeriggio, infine, il team sarà a Ceriale, in via Dottor Antonio Tagliasacchi 93, nel piazzale antistante la sede della Croce Rossa, dalle 14:30 alle 16.

Le prossime date: 2 dicembre: Toirano, Boissano, Noli; 9 dicembre: Celle Ligure, Quiliano, Spotorno; 12 dicembre: Savona (tappa conclusiva).

“Le tappe programmate con l’unità mobile rappresentano un’importante opportunità per la cittadinanza dei comuni coinvolti, inclusi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i volontari, le forze dell’ordine e il personale scolastico. A tutte queste categorie, e più in generale a chiunque desideri proteggere la propria salute, rivolgo l’invito a recarsi presso il camper vaccinale per effettuare la vaccinazione raccomandata contro l’influenza, un gesto semplice ma fondamentale per la tutela individuale e per il benessere dell’intera collettività.” commenta la dottoressa Virna Frumento, direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di Asl 2.