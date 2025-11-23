Alassino d'oro, le candidature del consigliere Casella: "A Maria Boschetto e a due agenti della Polizia Locale"

Maria Boschetto e i due agenti della Polizia Locale aggrediti durante le ore di servizio lo scorso settembre: sono queste le candidature proposte dal consigliere comunale e regionale Jan Casella per l'assegnazione dell'Alassino d'oro.

“Sia Maria Boschetto sia i due agenti hanno dimostrato una dedizione al lavoro, un'attenzione per il prossimo, una volontà di servire la comunità ben oltre i rispettivi doveri professionali. Crediamo che siano esempi positivi per tutta la cittadinanza, e quindi abbiamo deciso di proporli per la massima onoranza alassina”, spiega Jan Casella.

“La vita di Maria Boschetto è stata una dimostrazione di generosità nei confronti dei più giovani. Il suo lavoro alle scuole medie Ollandini è stato sempre improntato all’altruismo. Il suo sorriso ha accompagnato tanti giovani alassini e la sua scomparsa improvvisa ha lasciato senza parole tutta la nostra comunità”, ricorda Casella.

“Il comportamento dei due giovani agenti della Polizia Locale ha messo in evidenza come, tra le forze dell’ordine, ci siano persone pronte a mettere a rischio la propria incolumità, pur di difendere la sicurezza di tutti. Questi gesti, compiuti nel silenzioso lavoro quotidiano, rinsaldano il senso di fiducia tra istituzioni e cittadini”, sottolinea il consigliere di opposizione.