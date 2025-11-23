Carcare, è Andrea Pachera il vincitore della Finale Nazionale di Sudoku

A conquistare il gradino più alto del podio della Finale Nazionale di Sudoku, disputata a Carcare, è stato Andrea Pachera, di Palazzolo (Vr), che si è aggiudicato anche il titolo di miglior esordiente, segnando una performance di assoluto rilievo.

Carcare si conferma capitale italiana del Sudoku per un giorno. Per il secondo anno consecutivo la città ha ospitato la Finale Nazionale di Sudoku, appuntamento di riferimento per gli appassionati, organizzato dalla FISP – Federazione Italiana Sudoku & Puzzle, che ha richiamato 45 partecipanti provenienti da ogni parte del Paese.

Secondo posto per Vittorio Schiavone, di Sesto San Giovanni (MI), mentre il terzo gradino del podio è andato a Chiara Nuzio, di Precetto di Valenza (AL).

Nella competizione parallela dedicata alla Coppa Classici, il successo è stato invece firmato da Matteo Fedeli, di Gualdo Tadino (PG).

Il Sindaco Rodolfo Mirri ha espresso soddisfazione per la conferma della manifestazione a Carcare: «Accogliere nuovamente la finale nazionale rappresenta un riconoscimento per l’impegno che la nostra comunità dedica a eventi di qualità. Siamo onorati della fiducia che la Federazione continua a riservarci».

L’Amministrazione comunale ha inoltre rivolto un ringraziamento ufficiale alla Presidenza della FISP e ad ANTEAS, realtà fondamentale nel garantire un’organizzazione efficiente e apprezzata da partecipanti e pubblico.

L’edizione 2024 si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, consolidando il ruolo di Carcare come sede ideale per iniziative di rilievo nazionale