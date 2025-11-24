Altare, un Natale più luminoso con il sostegno del FUNT

Il Comune di Altare ha ottenuto un finanziamento di 2.579,50 euro dal FUNT, destinato a rendere le festività natalizie ancora più suggestive e coinvolgenti per la comunità.
Le risorse saranno impiegate per l’installazione di un impianto di filodiffusione nel centro storico, l’allestimento di nuove luminarie e la realizzazione di uno spettacolo dedicato ai bambini delle scuole elementari.
Un piccolo investimento, ma dal grande impatto, pensato per animare le vie del borgo e offrire momenti di gioia a grandi e piccini.