 / Attualità

Attualità | 24 novembre 2025, 10:22

Altare, un Natale più luminoso con il sostegno del FUNT

Le risorse saranno impiegate per l’installazione di un impianto di filodiffusione nel centro storico, l’allestimento di nuove luminarie e la realizzazione di uno spettacolo dedicato ai bambini delle scuole elementari

Altare, un Natale più luminoso con il sostegno del FUNT

Il Comune di Altare ha ottenuto un finanziamento di 2.579,50 euro dal FUNT, destinato a rendere le festività natalizie ancora più suggestive e coinvolgenti per la comunità.

Le risorse saranno impiegate per l’installazione di un impianto di filodiffusione nel centro storico, l’allestimento di nuove luminarie e la realizzazione di uno spettacolo dedicato ai bambini delle scuole elementari. 

Un piccolo investimento, ma dal grande impatto, pensato per animare le vie del borgo e offrire momenti di gioia a grandi e piccini.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium