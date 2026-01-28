Celle, le ex Colonie Milanesi hanno un proprietario: ad acquistarle la società Rivamare Company Srl

Le ex Colonie Milanesi di Celle dopo anni di attesa hanno un proprietario.

La società Rivamare Company S.r.l., partecipata da San Paolo Srl e Hotelturist Srl, ha ufficialmente acquisito nei giorni scorsi la storica struttura.

"L’acquisto pone le basi per un intervento di riqualificazione urbana e paesaggistica di grande rilievo e, dopo decenni di abbandono e degrado, segna una svolta concreta nel recupero di uno dei più suggestivi contesti liguri, volendosi restituire valore ad un’area di notevole importanza storica e territoriale. L’ingresso di un operatore locale qualificato nella compagine proprietaria – già protagonista del pregevole recupero conservativo del complesso ex Ospedale San Paolo di Savona, oggetto di vincolo storico-artistico – dà garanzia per una riqualificazione di pregio di tutto il compendio" spiegano da Rivamare Company S.r.l.

"La Società sin d’ora assicura che il nuovo progetto coniugherà qualità architettonica, sostenibilità ambientale ed ottimale integrazione con il contesto paesaggistico, anche in un’ottica di sviluppo per l’area e per l’intera comunità cellese. I dettagli tecnici saranno definiti a valle dei confronti con le Amministrazioni coinvolte, mentre per quanto riguarda i progettisti incaricati, si ha intenzione di formare un team altamente qualificato, anche con la presenza di nomi di fama internazionale, capace di valorizzare al meglio il sito" concludono.

Nel dicembre 2024 i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza avevano organizzato un incontro pubblico sia per aggiornare sull'iter degli ultimi anni dell'ex colonie che sulla pratica che era stata sottoposta alla commissione intersettoriale e che prevedeva un aggiornamento al piano urbanistico comunale, con una modifica della disciplina urbanistico-edilizia dell’ambito.

Nell'aprile del 2021 Cassa Depositi e Prestiti aveva ritirato il permesso a costruire dal Comune di Celle Ligure e a giugno del 2022 era stata adottata la determinazione della conclusione positiva della conferenza dei servizi, dopo praticamente due anni e mezzo di nessuna notizia da quando era stata firmata la convenzione urbanistica nel novembre 2018.

Le lavorazioni però non erano partite con l'immobile lasciato a se stesso da oltre trent'anni e con il tetto che a causa del maltempo era andato praticamente distrutto.

Il progetto globale sulle ex Colonie Milanesi prevedeva in principio il totale restyling con la realizzazione di un albergo di lusso con 144 camere (274 posti letto), la realizzazione di 37 unità di residenza turistico-alberghiera, una Spa di 2000 mq, una sala congressi per 246 posti della superficie di 292 mq ad uso convenzionato con il Comune, parcheggi pertinenziali, aree esterne attrezzate a verde, servizi di spiaggia con ripristino e mezza in sicurezza del molo esistente e ripascimento dell'arenile oltre ad una nuova viabilità di accesso a monte.

Nel progetto sarebbero previste 75 camere nel Padiglione Baglini (comprese sala ristorante e cucina, reception e sala comune, centro benessere, locali di servizio, parcheggio), 37 unità di residence nel Padiglione Sessa (con due piani interrati di parcheggio) e 59 camere d'albergo nel Padiglione Secondo, un nuovo corpo di collegamento tra i Padiglioni Basilini e Secondo con 10 camere d'albergo (spazi ad uso comune albergo e locali tecnici e di servizio). Oltre alla casa del custode verrà sistemata la spiaggia ad uso dell'albergo con la realizzazione di un bar e percorsi d'accesso.