Regione, 20 milioni di euro per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici o a uso pubblico

Il 10 febbraio apre la nuova edizione del bando di Regione Liguria da 20 milioni di euro destinato al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici o a uso pubblico.

La misura, rientrante nell’azione 2.1.1 del PR FESR 2021-2027, è rivolta agli enti, tra cui Città Metropolitana di Genova, Province e Comuni fino a 40 mila abitanti, che intendono migliorare l’eco efficienza e ridurre i consumi di energia primaria negli edifici pubblici o a uso pubblico.

Le domande possono essere presentate tramite il sistema “Bandi On Line” di FILSE dal 10 al 26 febbraio.

Un plauso all’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e all’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana per l’azione portata avanti a favore della transizione energetica, con soluzioni concrete a supporto delle amministrazioni locali, in particolare dei piccoli Comuni, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici e contenere i costi in bolletta. Un intervento che rafforza la strategia regionale volta a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, in linea con il nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale