Savona, Villapiana inaugura una nuova panchina rossa: un segno contro la violenza sulle donne

Una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne. La panchina è stata inaugurata nel quartiere di Villapiana, a Savona, come simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di impegno per una comunità più attenta e responsabile.

L’iniziativa nasce all’interno del lavoro congiunto del Tavolo Cultura e del Tavolo Decoro del Comitato Territoriale di Villapiana La Rusca, con il supporto dei ragazzi del Gruppo Agesci – Scout Savona 8, dell’associazione Telefono Donna – Provincia di Savona e del Comune di Savona.

La panchina, dipinta di rosso – colore che richiama il sangue delle vittime di femminicidio e il bisogno di non restare indifferenti – rappresenta un invito a riflettere, ma anche a parlare, ad ascoltare e ad agire. È un segno visibile che vuole ricordare alle persone che la violenza può essere combattuta solo attraverso l’educazione, il sostegno alle vittime e l’impegno quotidiano di tutta la comunità.