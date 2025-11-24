Gelicidio in Alta Val Bormida, strade a rischio: spargisale in azione e appello alla prudenza

Le basse temperature registrate nelle ultime ore, unite a un tasso di umidità particolarmente elevato, hanno favorito la formazione di episodi di gelicidio in diverse aree dell’entroterra montano dell’Alta Valbormida. Le situazioni più critiche si sono verificate lungo alcuni tratti della Sp 490 del Colle del Melogno, sul versante del Comune di Calizzano, e sulla Sp 51 Bormida di Millesimo.

Nella giornata odierna la viabilità provinciale è stata oggetto di un intervento costante da parte dei tecnici competenti, che hanno effettuato ripetute operazioni di spargimento del sale e un continuo monitoraggio del manto stradale, nel tentativo di garantire sicurezza e piena percorribilità dei tracciati maggiormente esposti al rischio di ghiaccio.

Le autorità raccomandano agli automobilisti la massima prudenza, invitando a moderare la velocità e a rispettare tutte le prescrizioni previste in caso di fondo scivoloso. Particolare attenzione è rivolta all’obbligo – o comunque alla forte raccomandazione – di viaggiare con pneumatici invernali o con catene e dispositivi conformi, soprattutto per chi deve attraversare le zone più fredde delle vallate.

Con il persistere delle condizioni meteo avverse, la Provincia continuerà a monitorare la situazione e ad intervenire dove necessario, ricordando che anche brevi rovesci o nebbie dense possono favorire nuovi episodi di gelo al suolo.