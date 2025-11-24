Bergeggi cammina contro il femminicidio: letti i nomi delle vittime e lanciato l’appello "Non sei sola"

Sabato 22 novembre, durante la Camminata di Consapevolezza a Bergeggi, si è creata una bellissima sinergia tra numerose realtà del territorio.

“Un grazie speciale va a Maria Nicoletta Rebagliati, sindaco e socia del nostro club, per la sua disponibilità e il costante sostegno, e ovviamente a tutti i soci presenti dei Lions Club di Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio, agli amici dell’Albisola-Alba Docilia, e alle associazioni e autorità intervenute”, affermano i Lions del Golfo.

“In particolare desideriamo ricordare Simona della biblioteca bergeggina, AILD, il Centro Antiviolenza della Provincia di Savona, l’Associazione Alzheimer Varazze ‘Natale Scaringi’, Il Cerchio di Mamme al Lavoro Liguria, la Palestra Athletic Club di Cairo Montenotte, la Protezione civile, la Polizia Municipale, i Carabinieri, Don Adolfo e Sergio Felici, che ha condiviso con noi la sua esperienza nella Polizia di Stato”.

“Particolarmente toccante è stato il momento in cui sono stati letti i nomi e la provenienza di tutte le vittime di femminicidio. La lettura è stata affidata a Sergio Felici, che già aveva condiviso con noi la sua tragica esperienza personale, avendo dovuto intervenire in almeno due casi di femminicidio, insieme al parroco e ad alcuni di noi”.

“Oggi più che mai siamo di fronte a una vera emergenza. Ricordare queste donne significa non solo rendere omaggio a chi non c’è più, ma anche rinnovare insieme il nostro impegno affinché nessuna donna debba più temere per la propria vita. A tutti i presenti è stato donato un braccialetto rosso con inciso ‘Non sei sola 1522’, prima dell’inizio della Camminata della Consapevolezza”.