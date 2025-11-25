Albisola riceve 12mila euro dal Ministero per nuovi libri in biblioteca

Il Comune di Albisola Superiore ha ottenuto un finanziamento di oltre 12mila euro nell’ambito del Decreto ministeriale dell’Editoria, destinato all’acquisto di nuovi volumi per la biblioteca civica. Le risorse permetteranno di ampliare in modo significativo il patrimonio librario, con interventi mirati su alcuni settori strategici.

Il programma degli acquisti prevede il potenziamento della sezione dedicata alla ceramica, elemento identitario del territorio, l’avvio di un nuovo comparto dedicato alle scoperte scientifiche e un incremento dei titoli firmati da autori liguri, con l’obiettivo di valorizzare la produzione culturale locale.

“Sono molto soddisfatta di questo risultato, che ci consente di proseguire nel lavoro di rinnovamento e ampliamento dell’offerta culturale cittadina” dichiara Simona Poggi, assessore alla Cultura di Albisola “Investire nei libri significa investire nella crescita della comunità e nel ruolo della biblioteca come luogo vivo, aperto e in continua evoluzione".

Albisola, riconosciuta come Città che legge, conferma così il proprio impegno nella promozione della lettura e nell'arricchimento del patrimonio culturale.