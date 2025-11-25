Carcare piange Annamaria Cerruti, a lungo segretaria nella vetreria di Dego

Carcare si stringe attorno alla famiglia Cerruti per la scomparsa di Annamaria Cerruti, 85 anni, vedova Gagliardi, venuta a mancare all’ospedale San Paolo di Savona. Una figura ben conosciuta in paese, profondamente legata alla vita sociale e lavorativa della Val Bormida.

Carcarese doc, aveva lavorato per molti anni come segretaria di direzione nella vetreria di Dego, ai tempi della proprietà del gruppo Perotti. Era la sorella di Franco Cerruti, che ricoprì il ruolo di vice sindaco durante la giunta Tealdi.

A piangerla oggi sono i figli Elisa e Marco. Quest’ultimo, negli anni ’90, ha ricoperto incarichi che molti carcaresi ricordano: è stato per diverse stagioni presidente della Croce Bianca di Carcare e della Pallavolo Carcare, due realtà associative che ancora oggi rappresentano il cuore del volontariato e dello sport locali.

I funerali si terranno domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Carcare. Il rosario sarà recitato oggi, martedì 25, alle 16.30 presso la chiesa degli Scolopi.