Savona, nella chiesa di Sant'Andrea i "Concerti Sacri di Duke Ellington"

In occasione della festa patronale di sant’Andrea Apostolo domenica 30 novembre alle ore 21 nella chiesa di piazza dei Consoli del Comune, nel centro storico, l'Associazione Musicale Rossini invita all'ascolto dei "Concerti Sacri di Duke Ellington" con la Rapalline Jazz Band, diretta dal maestro Riccardo Zegna e con il coordinamento di Corrado Trabuio.

Dal 1965 fino agli ultimi anni di vita Duke Ellington (1899-1974) scrisse tre concerti sacri per big band, coro e voci soliste. Il primo gli fu commissionato dall'Episcopato della California per la Grace Cathedral di San Francisco, il secondo da quello di New York per la Saint John the Divine Cathedral, il terzo da sir Colin Crowe, presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in occasione dei venticinque anni dell'ONU per l'Abbazia di Westminster a Londra.

Ellington ha sempre considerato la musica di questi concerti come la più importante e impegnativa da lui mai scritta. Ad esclusione della prima esecuzione integrale di ciascuno nelle rispettive chiese, "The Duke" era solito presentare dal vivo una scelta di brani tratti dai tre concerti, che poteva anche variare di volta in volta, con il titolo "A Concert of Sacred Music". Anzi sembra proprio che Ellington decidesse soltanto prima di ogni concerto, insieme ai suoi musicisti, quale repertorio eseguire.

Il jazzista Riccardo Zegna, che ben conosce tali musiche, avendole ripetutamente suonate, ha selezionato con accuratezza i testi, le musiche, le voci e i componenti della band. La serata in Sant'Andrea sarà la seconda esecuzione a Savona e sicuramente la prima nella forma originariamente prevista da Ellington. L'evento è organizzato con il contributo e il supporto logistico del Comune, del Servizio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli, della Fondazione Agostino De Mari e dell'associazione Ensemble Nuove Musiche.