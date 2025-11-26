 / Eventi

Il Centro Studi Jacopo da Varazze fa il punto sulle iniziative culturali

L'appuntamento è fissato per il 29 novembre, alle ore 15, nella sala capitolare dei Domenicani

Sabato 29 novembre, alle ore 15, presso la sala capitolare dei Domenicani, il Centro Studi Jacopo da Varazze APS incontrerà soci e simpatizzanti per presentare un bilancio della realizzazione delle iniziative 2024-2025, relative al progetto Jacopo da Varagine e Caterina da Siena tra devozione e cultura, a cui hanno contribuito il Comune di Varazze e la Fondazione De Mari di Savona, e per parlare insieme dei programmi futuri dell’associazione.

Giovedì 4 dicembre, presso la chiesa di S. Domenico, su proposta dell’associazione, la Santa Messa delle ore 17 celebrerà il 51° anniversario della traslazione a Varazze delle reliquie del beato Giacomo, da Genova a Varazze.

Redazione

