A Savona il giocattolo sospeso: che andrà all'associazione Cresci, da anni in campo per i bambini

Il giocattolo sospeso: un piccolo gesto può (sempre) fare una grande differenza. “Giocattolo Sospeso” è un’iniziativa di charity ideata e promossa da Assogiocattoli tramite la Campagna Istituzionale Gioco per Sempre.

Lanciata ufficialmente nel Natale 2021 a Milano in collaborazione con Regione Lombardia, è una buona pratica che alcuni Comuni hanno sempre adottato e che negli anni si è estesa, talvolta ufficialmente e altre spontaneamente, in tantissime città come Firenze, Campobasso, Roma, Frosinone, Pavia, Venezia, Palermo, Napoli, Como e tante altre. Con il tempo, il progetto ha varcato i confini urbani per approdare anche in musei, laboratori solidali, parchi divertimento e grandi eventi come il Giffoni Film Festival.

Nel 2024, Giocattolo Sospeso si espande ulteriormente, abbracciando simbolicamente tutte le Regioni italiane all’insegna della generosità e della condivisione.

L’idea (che prende spunto dalla famosa pratica del caffè sospeso di Napoli) è molto semplice: quando una persona acquista un gioco o un giocattolo, ne lascia uno “sospeso” presso il negozio o in un luogo designato per la raccolta, affinché una bambina o un bambino meno fortunato possa riceverlo senza alcun costo. Diversi partner e associazioni di volontariato si occupano di raccogliere e consegnare tutti i giocattoli per donarli ai piccoli ospiti di case famiglie, ospedali e in generale ai più bisognosi.

Questo gesto incarna l’importanza della solidarietà, incoraggiando le persone a condividere la gioia delle festività con chi potrebbe trovarsi in situazioni difficili. Oltre a fornire divertimento ai bambini, il “Giocattolo Sospeso” promuove un senso di comunità e generosità, incoraggiando le persone a fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio. In un mondo in cui le festività spesso sono associate a regali materiali, il “Giocattolo Sospeso” ricorda a tutti il potere di fare la differenza nella vita degli altri attraverso atti di gentilezza e solidarietà. Un semplice gesto non solo porta gioia ai beneficiari, ma crea un legame di condivisione che va al di là del semplice atto di donare un giocattolo.

Giocattolo Sospeso è parte integrante della Campagna “Gioco per sempre”, un progetto che ambisce a modificare il paradigma di pensiero che si cela dietro al concetto di gioco a 360 gradi: un progetto di ampio respiro e di lunga durata che ha preso vita nel 2021, un anno importante e significativo a livello sociale che ha costretto a maggiori sacrifici anche i più piccoli.

Dettagli dell'iniziativa:

- Durata: Dal 20 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 - Come partecipare: I donatori possono recarsi presso il negozio Giocattoli Quaglia, in Savona Via dei Vegerio 6r, acquistare un giocattolo e chiedere di lasciarlo "sospeso" per l'Associazione Cresc.I.

"Crediamo fermamente che ogni bambino meriti un sorriso, soprattutto durante il periodo natalizio," dichiara Silvia la titolare di Giocattoli Quaglia. "Con l'iniziativa 'Giocattolo Sospeso', vogliamo dare a tutti la possibilità di contribuire a creare momenti di gioia per chi è meno fortunato."

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa "Giocattolo Sospeso" e su come partecipare, forniamo alcuni riferimenti Assogiocattoli: https://www.assogiocattoli.eu/gxs/giocattolosospeso