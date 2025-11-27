 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 07:34

Aggressione a un capotreno: proclamato lo sciopero del personale Intercity di Trenitalia a Genova. Possibili disagi anche a Ponente

Fermata dalle 9.01 alle 13.00 di oggi, 27 novembre 2025, la Direzione Operation Intercity

Aggressione a un capotreno: proclamato lo sciopero del personale Intercity di Trenitalia a Genova. Possibili disagi anche a Ponente

Le segreterie regionali liguri delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAST e ORSA hanno proclamato per oggi, giovedì 27 novembre 2025, uno sciopero del personale mobile della Direzione Operation Intercity di Trenitalia di Genova. Lo stop scatta alle 9.01 e proseguirà fino alle 13.00.

La mobilitazione è stata indetta in seguito all’aggressione subita da un capotreno di un convoglio Intercity, un episodio che ha generato forte agitazione tra i lavoratori e che le sigle sindacali definiscono “inaccettabile” e “sintomatico di un clima di crescente insicurezza a bordo dei treni”.

Secondo i sindacati, l’episodio rappresenta l’ennesimo segnale della necessità di misure più efficaci per tutelare il personale in servizio, soprattutto sui treni a lunga percorrenza. Le organizzazioni chiedono un confronto urgente con l’azienda per implementare protocolli di prevenzione e intervento più stringenti.

Lo sciopero potrebbe causare ripercussioni non solo nell’area metropolitana di Genova, ma anche sul traffico ferroviario a Ponente, con possibili ritardi e cancellazioni nella fascia oraria interessata.

Trenitalia invita i passeggeri a verificare la circolazione in tempo reale sui canali ufficiali dell’azienda.

Diego David

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium