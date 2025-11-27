Borgio Verezzi, il 3 dicembre la proiezione del docufilm We Will Dance Again

Il 3 dicembre alle ore 20.30 presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi verrà proiettato il docufilm We Will Dance Again, diretto da Yavir Mozer e di recente premiato con l’Honour Award agli International Emmy Awards come migliore documentario di attualità.

Il docufilm ricostruisce quanto accaduto il 7 ottobre 2023 al Nova Music Festival, nel sud di Israele, da celebrazione collettiva a teatro di una delle stragi più gravi di civili israeliani. Una combinazione di materiali video – girati dai partecipanti al festival, dai testimoni oculari e perfino dalle body cam degli attentatori – e delle testimonianze di chi è sopravvissuto che danno forma a una memoria ancora fresca e difficile da raccontare.

La visione del film aperta al pubblico e gratuita, è vietata ai minori di anni 18. Organizzata da Centro Studi Mediterranei, Cento Fiori Eventi e Cristiani per Israele in memoria delle giovanissime vittime, provenienti da ogni parte del mondo, alle loro famiglie. Un docufilm di grandi emozioni, con forte impatto, che è testimonianza e memoria.