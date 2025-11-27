Natale alla Savonese con la chef Tiziana Piras alla Pignatta Rossa di Albisola Marina

Sarà un vero viaggio nella memoria gastronomica della città l’ultimo appuntamento della rassegna La Pignatta Rossa, interamente dedicato al Natale alla Savonese. Giovedì 11 dicembre alle ore 20.00, la chef Tiziana Piras guiderà una serata speciale pensata per avvicinarsi alle festività attraverso quei sapori che, da generazioni, animano le tavole del territorio: piatti autentici, ricette tramandate nel tempo e profumi capaci di evocare immediatamente casa, famiglia e convivialità.

Il protagonista indiscusso sarà un menù che intreccia tradizione e calore, costruito come un vero racconto del Natale locale. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente contribuiranno i racconti del giornalista enogastronomico Claudio Porchia, che accompagnerà ogni piatto con curiosità e aneddoti della tradizione.

Ecco il menù: si comincia con un aperitivo con stuzzichini, un momento informale e festoso che apre l’atmosfera e invita alla condivisione.

A seguire, un antipasto che profuma d’inverno: il petto d’anatra affumicato con insalatina di carciofi, un abbinamento raffinato che gioca sui contrasti — la morbidezza avvolgente dell’anatra e la freschezza croccante del carciofo — per regalare un equilibrio elegante e sorprendente.

Il cuore della serata è però la grande protagonista del Natale savonese: la Minestra di Natale, proposta nella sua antica ricetta. Un piatto che è molto più di una tradizione: un rito familiare che si rinnova. Nel piatto trovano posto il brodo di cappone, la trippa, la salsiccia, il cardo e i celebri Natalini, la pasta lunga tipica delle feste. Una combinazione ricca, sontuosa, che racconta l'identità di una cucina nata tra mare e entroterra, sobria ma capace di sorprendere con profondità e intensità di sapori.

Il finale non poteva che celebrare uno dei simboli più amati della città: il Tiramisù al chinotto di Savona, dolce iconico che incontra l'inconfondibile agrume locale, Presidio Slow Food, capace di donare una nota fresca e aromatica alla crema.

A completare il percorso, la selezione della Cantina Alice Bel Colle, che accompagna ogni passaggio con tre etichette: il Filarej Bianco, il Dolcetto d’Acqui e l’Alta Langa Spumante Brut DOC, bollicina perfetta per salutare la serata.

Il costo del menù è di 50 euro a persona, comprensivi di una bottiglia ogni quattro commensali, acqua e caffè Illy. Un invito a scoprire — o ritrovare — la magia del Natale savonese attraverso la sua cucina più autentica.

Gli interessati possono contattare il ristorante al numero 349.5465722.

La Pignatta Rossa si trova in via Italia, al numero 55, nella splendida cornice di Albissola Marina.