"Questo non è amore": a Plodio un incontro contro la violenza sulle donne

Il 29 novembre alle ore 17.30 presso i locali dell'ASD in località Piani

Sabato 29 novembre, alle 17:30, Plodio ospita un incontro dal titolo “Questo non è amore”, dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. L’evento si svolgerà presso i locali dell’ASD situati in località Piani.

All’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale, con il particolare impegno di Sabrina Macciò, delegata alla cultura, parteciperanno ASD Plodio, pro loco Plodio, Protezione civile e Gruppo Alpini, insieme alle autorità locali e alle forze dell’ordine. La Dott.ssa Cinzia Roascio, psicologa e psicoterapeuta, approfondirà gli aspetti psicologici legati alla violenza di genere.

Gli studenti dell’Istituto Secondario Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte contribuiranno al dibattito, portando il loro punto di vista su un tema di grande rilevanza sociale.

L’incontro vuole essere un momento di riflessione per tutta la comunità, con l’obiettivo di ribadire con forza che la violenza non è mai amore.

Graziano De Valle

