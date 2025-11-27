Savona: lo scrittore Bruno Morchio presenta il romanzo "La morte non paga doppio" alla Ubik

Venerdì 28 novembre alle ore 18, la libreria Ubik di Savona ospiterà l’incontro con lo scrittore Bruno Morchio e la presentazione del suo nuovo romanzo “La morte non paga doppio” (Rizzoli). A moderare l’incontro sarà lo scrittore Andrea Novelli.

Ambientato tra i carruggi e i quartieri popolari della Superba, il romanzo racconta le indagini di Mariolino Migliaccio, investigatore per necessità e uomo ai margini della società. Quando Milca, una ragazzina albanese salvata da un giro di prostituzione minorile, gli chiede di indagare sulla morte sospetta di un amico, Mariolino scopre un intreccio torbido di speculazioni edilizie, lavoro in nero e minacce. Tra sarcasmo, amarezza e umanità dolente, il protagonista scava nelle ombre di Genova, cercando una verità che fa male ma non può ignorare.

Psicologo e psicoterapeuta, Morchio ha costruito la sua carriera letteraria attorno al noir mediterraneo, con protagonista l’investigatore privato Bacci Pagano e la città di Genova. Tra i suoi titoli più noti ricordiamo “Con la morte non si tratta” (2006), “Le cose che non ti ho detto” (2007), “Rossoamaro” (2008), “Il profumo delle bugie” (2012), finalista al Premio Bancarella, e “Fragili verità. Il ritorno di Bacci Pagano” (2016). Recentemente ha pubblicato raccolte e romanzi per Rizzoli e Garzanti, consolidando il suo ruolo nel panorama del noir italiano contemporaneo.