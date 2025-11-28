Savona, disparità tra quartieri e rifiuti in strada: un'assemblea pubblica sulla raccolta differenziata

I comitati non si arrendono e continua a riunire i cittadini per discutere i problemi del sistema porta a porta. Domani, sabato 29 alle 17, alla Sms Serenella delle Fornaci, si terrà un’assemblea pubblica dedicata al tema della raccolta differenziata e alle criticità emerse nei primi sei mesi di avvio del servizio. L’incontro è promosso da Diritti, cultura e sviluppo, creato da Alice Greta marino, dall’Unione piccoli proprietari immobiliari e dal Comitato inquilini delle case Arte.

Durante la riunione verrà presentato un dossier che ripercorre le segnalazioni inviate alla Seas, i contatti con il Difensore civico e le interlocuzioni con Comune e azienda. Al centro delle contestazioni c’è la disparità tra le diverse zone della città: alcune aree possono infatti contare sulle isole ecologiche, considerate più funzionali e decorose, mentre numerosi quartieri periferici utilizzano ancora contenitori condominiali o mastelli, con conseguenti disagi, secondo le associazioni, per residenti e operatori.

Secondo gli organizzatori, una distribuzione più uniforme delle isole ecologiche migliorerebbe l’efficienza del servizio e ridurrebbe l’accumulo di bidoni, campane del vetro e sacchetti sparsi. Proprio la dispersione dei rifiuti, con la presenza di animali attratti dagli scarti, è uno degli aspetti ritenuti più critici; nel corso dell’incontro una biologa approfondirà i rischi ambientali e igienico-sanitari.

Il presidente dell’Uppi illustrerà inoltre il lavoro portato avanti con il Difensore civico, investito negli ultimi mesi da centinaia di segnalazioni dei cittadini. Durante l’assemblea verranno distribuiti anche moduli per richiedere un parziale rimborso della Tari, sulla base delle procedure indicate dall’autorità nazionale Arera, in relazione ai disservizi riscontrati.