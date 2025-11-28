Finale, risate e commozione con lo spettacolo "Equitalia"

Prosegue la stagione del Teatro delle Udienze di Finalborgo, continuando a confermare la sua vocazione alla qualità, alla sperimentazione e alla valorizzazione delle migliori realtà del teatro indipendente italiano. Sabato 6 dicembre, alle ore 21, la stagione 2025/26 ospiterà “Equitalia”, una produzione della Compagnia Sunny Side e Nutrimenti Terrestri, con Chiara Mancuso e Massimiliano Aceti, testo e regia di Massimiliano Aceti, organizzazione di Barbara Alesse.

“Equitalia” racconta la storia di Mario ed Elsa, marito e moglie da quarant’anni, che, dopo una vita di sacrifici, vedono portarsi via il loro ristorante a causa di un debito di soli 4.500 euro. Da questa ingiustizia nasce una vicenda che alterna amarezza e comicità, dove il grottesco e la tenerezza si intrecciano in una commedia che parla di dignità, rabbia, amore e della capacità di riscoprire la forza di vivere anche nei momenti più difficili.

Uno spettacolo ispirato a testimonianze reali, che ha vinto il premio “Miglior Testo” al Festival Indivenire 2019, il premio “Miglior Drammaturgia” Velletrama 2021 ed è finalista Intransito 2021.

Come sempre, il Teatro delle Udienze conferma il suo impegno a portare sul palco proposte che non solo intrattengono, ma stimolano la riflessione, valorizzando giovani compagnie e drammaturgie contemporanee di altissima qualità. Ogni spettacolo diventa un’occasione per confrontarsi con storie autentiche e universali, offrendo un’esperienza teatrale unica e coinvolgente. Un appuntamento da non perdere per chi vuole vivere il teatro nella sua dimensione più viva, contemporanea e autentica, sostenendo giovani eccellenze e la cultura come bene comune.

La Stagione teatrale 2025/26 del Teatro delle Udienze è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Agostino De Mari ed è ospitata all’interno del Centro Culturale Palazzo del Tribunale, un progetto promosso dal Comune di Finale Ligure e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SPACE-24.

Per questo e tutti gli eventi della stagione, è possibile prenotare ed acquistare il biglietto (prezzi dagli 8 ai 15 euro) direttamente dal sito www.babajagaps.com o telefonando al numero 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). La biglietteria del Palazzo del Tribunale apre alle ore 20.30 e si consiglia di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio dell’evento. Sono disponibili abbonamenti (Carnet 3 spettacoli), sconti e riduzioni; per informazioni consultare il sito.

I posti sono limitati e si consiglia l’acquisto anticipato del biglietto. Il teatro si trova al secondo piano, senza ascensore; per esigenze di accessibilità è possibile contattare l’organizzazione.