Il vescovo Marino in visita pastorale nelle Albisole e a Celle Ligure

Nei prossimi giorni monsignor Calogero Marino sarà in visita nella zona pastorale Albisole - Stelle. Il tema sarà "Prendi il largo, confidando", lo stesso del Sinodo della diocesi di Savona-Noli. Si inizierà lunedì 1 dicembre alle ore 21 al Santuario della Madonna della Pace di Albisola Superiore con la preghiera inaugurale. Martedì 2 dicembre dalle 15 il vescovo farà visita agli infermi.