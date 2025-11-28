Cede l'asfalto in Lungomare Europa: lunedì 1 dicembre scatteranno i lavori

Lunedì 1 dicembre scatteranno i lavori in Lungomare Europa a Varazze.

"A seguito della relazione del tecnio partiremo con un'operazione in urgenza con ordinanza sindacale. La cifra complessiva si attesta sui 170mila con un quadro economico si attesta sui 120mila euro. Lunedì partiremo e attenderemo notizie dalla ditta per sapere i tempi necessari per la riapertura, verosimilmente entro una decina di giorni" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

Ad inizio mese erano sono giunte al Comune le risultanze dei rilievi effettuati con il georadar e che avevano permesso ai tecnici di analizzare a fondo la situazione e valutare come intervenire nel modo più efficace sulla passeggiata varazzina.

Nel tratto tra "i tre pontini" dopo la Villa Araba aveva ceduto l'asfalto lo scorso 23 ottobre e si era venuta a creare un'imponente buca in un punto che era già stato sistemato dopo un cedimento avvenuto il 25 aprile del 2024.

Il cedimento del tracciato stradale si era verificato a 600 metri circa dall'inizio del percorso ciclopedonale lato comune varazzino, a seguito di un significativo scalzamento delle fondazioni del muro a sostegno della stessa viabilità causato dall’azione erosiva del mare.

L'infrastruttura denominata “I tre pontini”, situata in prossimità del punto in cui si è verificato il cedimento, presenta ulteriori criticità strutturali e in particolare lo scalzamento della pila centrale dei tre archi che la costituiscono.

E' in corso attualmete la progettazione di un intervento di consolidamento delle fondazioni, il cui studio di fattibilità tecnica ed economica era stato approvato con delibera della Giunta Comunale dello scorso 19 dicembre e che l'iter progettuale proseguirà successivamente al rilascio del necessario parere paesaggistico.

A seguito della mareggiata era stato riscontrato un ulteriore aggravamento delle condizioni strutturali, con un evidente peggioramento dell'erosione alla base della pila centrale e nelle aree adiacenti al punto di cedimento, rendendo urgente una approfondita verifica tecnica di stabilità dell'intera infrastruttura e del tratto di percorso interessato.

Il primo citttadino varazzino aveva ritenuto necessario per motivi di pubblica incolumità, interdire temporaneamente con un'ordinanza il transito ciclopedonale nel tratto con lo scopo di consentire l'esecuzione delle verifiche tecniche e delle operazioni di messa in sicurezza del tracciato delle strutture connesse.

Il cantiere per i lavori di messa in sicurezza del ponte di attraversamento del rio Arenon in località Portigliolo è stato invece concluso e verrà riaperta la viabilità.

La chiusura era stata disposta nel tratto di strada compreso tra l'entrata di ponente della galleria Ivrea e l'entrata di levante della galleria Forno.

Il ponte sul rio Arenon, riaperto il 28 giugno, aveva infatti subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono dopo le violenti precipitazioni sul territorio nell'autunno 2024.