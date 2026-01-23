Albenga, il Comune rinnova la convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri

È stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Albenga e l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), confermando una collaborazione ormai consolidata e di grande importanza per il territorio.

Grazie a questo accordo, le volontarie e i volontari dell’ANC continueranno a supportare l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale nello svolgimento di diverse attività, con particolare riferimento al presidio e al supporto durante eventi, manifestazioni e iniziative pubbliche, contribuendo a garantire sicurezza, ordine e una migliore gestione delle occasioni di maggiore affluenza.

La collaborazione rappresenta un valore aggiunto anche sotto il profilo organizzativo, permettendo di alleggerire il carico di lavoro degli operatori della Polizia Locale e di rafforzare la presenza sul territorio in momenti strategici.

Dichiara l’assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci: “Ringrazio il presidente e coordinatore provinciale Rufini e, più in generale, tutti i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del nucleo di Protezione Civile della sezione ANC di Albenga. L’esperienza e la competenza che queste persone hanno maturato negli anni di servizio e che oggi mettono nuovamente a disposizione della collettività rappresentano un contributo prezioso per la nostra città”.

Il rinnovo della convenzione conferma dunque la sinergia tra istituzioni e associazionismo, sottolineando l’importanza del volontariato qualificato come risorsa fondamentale per la sicurezza urbana e per il buon funzionamento della vita cittadina.

