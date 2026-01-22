Principio d'incendio in una serra ad Albenga: i vigili del fuoco spengono le fiamme (FOTO E VIDEO)

Poco prima delle ore 14 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti per un principio di incendio che si è sviluppato in regione Rissaire, nel territorio comunale albenganese.

Il rogo ha interessato parzialmente una serra.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco ingauni, supportata da due unità di rincalzo con autobotte, proveniente dallo stesso distaccamento.

All’arrivo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a spegnere le fiamme, avviando successivamente le operazioni di smassamento e raffreddamento per evitare la ripresa del fuoco. I presenti avevano nel frattempo tentato di contenere l’incendio utilizzando una gomma dell’acqua, contribuendo a rallentare la propagazione delle fiamme.

Non si sono registrati feriti né persone intossicate.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.