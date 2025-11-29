Piana Crixia piange Giuseppe Dematteis, fondatore dello storico Hotel Ristorante Villa Carla

Piana Crixia perde una delle sue figure più note: si è spento all’età di 92 anni Giuseppe Dematteis, fondatore dello storico Hotel Ristorante Villa Carla. La sua vita è stata segnata dalla passione per l’ospitalità e dalla volontà di rendere il suo ristorante un punto di riferimento per la comunità e per i visitatori del territorio.

Lo storico locale, inaugurato a metà negli anni ’70 con un pranzo di Pasqua, è diventato presto simbolo di qualità e tradizione, un luogo dove la cucina ligure si univa all’accoglienza familiare, capace di attrarre generazioni di clienti e amici. Oggi, il locale continua a essere aperto, pur sotto una gestione diversa, mantenendo viva l’eredità di Dematteis e il ricordo del suo lavoro e della sua passione.

Il rosario sarà recitato domani, domenica 30 novembre, alle ore 20 nell'abitazione del defunto, mentre il funerale è previsto lunedì 1° dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese.