Alassio celebra la consapevolezza sociale delle donne con l’evento "Memoria e Opportunità"

La città di Alassio ha ospitato oggi pomeriggio l’evento “Memoria e Opportunità. Un incontro sul ruolo della consapevolezza sociale della donna”, promosso dall’Associazione Vecchia Alassio in collaborazione con lo Zonta Club Alassio-Albenga e il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi. L’incontro si è svolto presso l’Auditorium Baldassarre della biblioteca civica, offrendo un’occasione di riflessione e confronto sul contributo femminile nella società.

L’evento ha preso il via con il ricordo di donne alassine che, con ardore, passione e generosità, hanno contribuito a migliorare la città o a sostenere i concittadini in momenti storici particolarmente significativi. La discussione si è poi allargata a racconti di donne nel mondo e sul territorio, mettendo in luce l’importanza della comunicazione, dell’impegno civico e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere.

Tra gli interventi principali, l'avvocato Veronica Caprino, direttrice del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, ha approfondito il ruolo del supporto legale e sociale alle donne vittime di violenza, mentre la Dott.ssa Roberta Madruzza, psicologa, ha offerto una prospettiva sul benessere psicologico e l’empowerment femminile.

A conclusione della giornata, i partecipanti hanno potuto condividere un rinfresco preparato dai ragazzi del Social Bar Nonunodimeno, simbolo di inclusione e partecipazione sociale.