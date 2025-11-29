"Cuori in Villa": solidarietà e comunità per la Casa di Riposo di Celle Ligure

Una serata all'insegna della solidarietà, della condivisione e dell'impegno verso il territorio: è questo lo spirito di "Cuori in Villa", l'evento promosso dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, che si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 19:30, a Celle Ligure, nella splendida cornice di Villa Lagorio.

L'appuntamento pensato per sostenere la Casa di Riposo di Celle Ligure, nasce con l'obiettivo di unire istituzioni, associazioni, realtà locali e cittadini in un momento conviviale, rafforzando il senso di comunità e raccogliendo fondi per una struttura che rappresenta un punto di riferimento sociale fondamentale per l'intero territorio.

L'evento punta a coinvolgere il maggior numero possibile di operatori e realtà del territorio, valorizzando l'impegno dei comuni del territorio del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, che negli ultimi anni si sta distinguendo per iniziative sociali e progetti di promozione turistica.

Il Rotary Club già impegnato in attività benefiche continuative, annuncia che destinerà parte dei fondi ricavati da precedenti iniziative all’associazione del territorio, proprio in occasione della cena "Cuori in Villa". A questi contributi si aggiungerà la raccolta fondi dedicata alla casa di cura, cuore dell'evento. La serata sarà arricchita da una sfilata e diverse sorprese, per creare un’atmosfera coinvolgente e piacevole, all'altezza dell'importanza dell'iniziativa.

Per informazioni e prenotazioni non esitate a contattare: Gioielleria Salvemini, P.zza Beato Jacopo, 10 – Varazze; Farmacia Angelini, C.so G. Matteotti, 94 – Varazze; Gioielleria Il Corallo, Via Consolazione, 15 – Celle Ligure; Agenzia Repetto, Via N. Aicardi, 8 - Celle Ligure. Telefono 019 991064 - Cellulare 3472948547.