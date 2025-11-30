 / Cronaca

Cronaca | 30 novembre 2025, 16:10

Vendone, escursionista si infortuna durante una camminata: interviene l’elisoccorso

L'uomo è stata trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona

Vendone, escursionista si infortuna durante una camminata: interviene l’elisoccorso

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Vendone, piccolo borgo dell’entroterra ligure, dove un uomo di 59 anni ha subito un infortunio alla caviglia durante una camminata.

Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti i volontari della Croce Bianca di Villanova, sezione di Albenga, e il personale del Soccorso Alpino. La zona, caratterizzata da sentieri impervi e scoscesi, ha reso necessario anche l’ausilio dell’elicottero Grifo, che ha facilitato l’accesso dei soccorritori e il trasporto del ferito.

L’uomo è stato medicato direttamente sul luogo dell’incidente e successivamente trasferito in codice verde al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium