Vendone, escursionista si infortuna durante una camminata: interviene l’elisoccorso

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Vendone, piccolo borgo dell’entroterra ligure, dove un uomo di 59 anni ha subito un infortunio alla caviglia durante una camminata.

Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti i volontari della Croce Bianca di Villanova, sezione di Albenga, e il personale del Soccorso Alpino. La zona, caratterizzata da sentieri impervi e scoscesi, ha reso necessario anche l’ausilio dell’elicottero Grifo, che ha facilitato l’accesso dei soccorritori e il trasporto del ferito.

L’uomo è stato medicato direttamente sul luogo dell’incidente e successivamente trasferito in codice verde al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti.