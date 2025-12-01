Albenga: interventi di pulizia e manutenzione al Palamarco e nelle aree esterne

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti interventi di pulizia e manutenzione presso il Palamarco di Albenga e negli spazi esterni della struttura. Le operazioni, alle quali ha partecipato attivamente anche la consigliera Barbara Vullo, delegata al quartiere di Vadino, sono state realizzate grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari e delle società sportive che utilizzano abitualmente l’impianto: Ginnastica Ligure, Pattinaggio Albenga, Bastia Roller, Volley Albenga, Basket Le Torri e Kendo.

Gli interventi hanno riguardato la pulizia generale, la sistemazione delle panchine esterne e la ritinteggiatura interna degli ambienti, contribuendo a restituire decoro e funzionalità a uno spazio molto frequentato dalla cittadinanza.

”Desidero ringraziare i volontari e tutte le società sportive che hanno messo a disposizione tempo ed energie per migliorare il Palamarco - afferma la consigliera Barbara Vullo -. È un gesto concreto di cura verso un bene condiviso dalla nostra comunità.

Tuttavia non posso nascondere un rammarico: nonostante i bidoni fossero puliti e liberi, abbiamo trovato molta spazzatura a terra. Rivolgo quindi un appello al buon senso e al rispetto degli spazi comuni. Il bene pubblico non è di nessuno, ma è di tutti. Mi auguro ciascuno contribuisca a mantenere il decoro di una struttura così importante per il nostro territorio”.