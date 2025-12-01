Il Giro d'Italia nel 2026 tornerà a Stella dopo 23 anni. Castellini: "Un'emozione indescrivibile"

Dopo 13 anni il Giro d'Italia tornerà a passare da Stella e lo farà con una tappa che attraverserà il Giovo per salire poi verso Sassello, Bric Berton e arrivare a Novi.

Giovedì 21 maggio quindi la Imperia-Novi Ligure da segnare sul cerchiolino rosso. Oltre al classico percorso della Milano-Sanremo, effettuato però al contrario la carovana rosa salirà verso la Valle dell'Erro.

"Emozione indescrivibile. Con la presentazione del Giro d'Italia 2026 appena conclusasi a Roma è arrivata la conferma ufficiale che la carovana rosa transiterà anche da Stella il 21 maggio 2026 in occasione della 12ª tappa che vedrà la partenza da Imperia e conclusione a Novi Ligure - dice soddisfatto il Sindaco Andrea Castellini - È un ritorno attesissimo che celebra storia e passione. L’ultima volta che il Giro ha attraversato il nostro comune fu il 21 maggio 2003 (proprio la stessa data), in quella che all'epoca era l'11ª tappa. Ricordiamo tutti che fu uno degli ultimi, intensi passaggi del 'Pirata' Marco Pantani nelle grandi corse a tappe. Un'emozione che si ripeterà".

"Un grazie di cuore e doveroso va ad Enzo Grenno, referente Rcs da ormai tantissimi anni riguardo alla presenza dei Giri d'Italia, sia maschile che femminile, in territorio ligure, Stella d'oro del CONI, molto conosciuto, ricordato ed apprezzato ex Presidente del grande Savona fbc ed attuale Presidente dell'Associazione 'Chicchi di Riso' E.T.S. - continua il primo cittadino e vice presidente della Provincia - Enzo, che da anni si batte per portare il Giro in Liguria, mi ha sopportato pazientemente per ben quattro anni, ricevendo almeno una dozzina di chiamate l'anno con le quali lo esortavo e pressavo affinché facesse ritornare la corsa a percorrere le strade di Stella. Grazie per la perseveranza e per aver realizzato questo sogno".

"E per rendere l'evento ancora più speciale: il 2026 segnerà anche il 130° anniversario della nascita del nostro concittadino più illustre, il Presidente Sandro Pertini. Un omaggio perfetto alla sua memoria - conclude Castellini - Non vediamo l'ora di colorare le strade di rosa. Preparate bandiere e striscioni".