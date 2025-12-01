 / Politica

Politica | 01 dicembre 2025, 15:50

Sciopero e stato d'agitazione in Vado Gateway, Arboscello (Pd): "Un confronto con le parti sociali è necessario"

Il consigliere regionale: "Contratti part-time e crescente flessibilità nel lavoro portuale meritano un approfondimento attento e responsabile"

Sciopero e stato d'agitazione in Vado Gateway, Arboscello (Pd): &quot;Un confronto con le parti sociali è necessario&quot;

Dopo la dichiarazione dello sciopero e dello stato di agitazione da parte di Filt-Cgil e UilTrasporti, la politica scende in campo sulla situazione lavorativa del bacino portuale di Savona-Vado.

A intervenire sul tema è il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello, che esprime "crescente preoccupazione" per le dinamiche denunciate dai sindacati. 

"Le segnalazioni legate all’impiego di contratti part-time e a una crescente flessibilità imposta nel modello di lavoro portuale meritano un approfondimento attento e responsabile, nel rispetto del ruolo di tutte le componenti coinvolte" commenta infatti il consigliere dem.

"Mi farò carico di sensibilizzare l'Autorità di Sistema Portuale affinché si attivi, quanto prima, per la convocazione di un tavolo di confronto con le parti sociali. Solo attraverso il dialogo e l’ascolto sarà possibile individuare soluzioni equilibrate, che tutelino i lavoratori, la sicurezza operativa e la competitività dello scalo. Ritengo che la qualità del lavoro e la tenuta del modello portuale devono restare una priorità condivisa" afferma.

News collegate:
 Assunzioni part-time in Vado Gateway, l'azienda: "Rispettata la normativa sul massimo consentito del 20%" - 01-12-25 15:43
 Lavoratori part-time in Vado Gateway: Filt Cgil e Uiltrasporti proclamano lo sciopero - 01-12-25 10:15

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium