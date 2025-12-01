Borgio Verezzi e la Società Mutuo Soccorso "Concordia" piangono la scomparsa di Giovanni Lorenzo Berrino

La comunità di Borgio Verezzi è in particolare la Società Mutuo Soccorso "Concordia" Verezzi piangono la scomparsa, all'età di 70 anni, di Giovanni Lorenzo Berrino, conosciuto amichevolmente come Beba.

È stata proprio la società verezzina a renderne nota la scomparsa: "Oggi è un giorno molto triste per la nostra Società. Ci ha lasciato il nostro socio e Amico Beba, una persona gentile, dal cuore grande e dall’animo buono. La sua presenza, il suo sorriso e il suo modo di esserci sempre mancheranno profondamente".

"Porteremo con noi il ricordo di tutto ciò che ha saputo dare, con generosità e senza mai chiedere nulla in cambio. Ciao Beba, grazie per il tempo condiviso. Resterai sempre nei nostri cuori", concludono dalla società di mutuo soccorso.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi, lunedì 1 dicembre, alle ore 18.00, nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I funerali avranno luogo domani, martedì 2 dicembre, alle ore 15.00, a Borgio Verezzi nella Chiesa di Gesù Redentore.