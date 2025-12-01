 / Cronaca

Cronaca | 01 dicembre 2025, 13:49

Doppio lieve malore al campo sportivo di Celle Ligure: trasportate in codice verde due giovani

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rosa di Celle e della Croce Rossa di Varazze

Doppio lieve malore al campo sportivo di Celle Ligure: trasportate in codice verde due giovani

Doppio lieve malore nella tarda mattinata di oggi al campo sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure, in località Natta.

Ad accusare il malessere di lieve entità due ragazze durante una corsa campestre e sono state trasportate per precauzione all’ospedale San Paolo di Savona in codice verde.  

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rosa di Celle e della Croce Rossa di Varazze.

"Nessun'incuria da parte dei professori, mi preme sottolinearlo - dice un genitore - anzi sono sempre disponibili e attenti con i ragazzi". 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium