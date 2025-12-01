Doppio lieve malore al campo sportivo di Celle Ligure: trasportate in codice verde due giovani

Doppio lieve malore nella tarda mattinata di oggi al campo sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure, in località Natta.
Ad accusare il malessere di lieve entità due ragazze durante una corsa campestre e sono state trasportate per precauzione all’ospedale San Paolo di Savona in codice verde.
Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rosa di Celle e della Croce Rossa di Varazze.
"Nessun'incuria da parte dei professori, mi preme sottolinearlo - dice un genitore - anzi sono sempre disponibili e attenti con i ragazzi".