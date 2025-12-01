Lorenzo Marone presenta a Savona il nuovo romanzo “Ti telefono stasera”

Lorenzo Marone torna in libreria e fa tappa a Savona.

Mercoledì 3 dicembre, alle 18, la Sala Rossa del Comune ospiterà l’incontro con uno degli scrittori italiani più letti degli ultimi anni, autore di successi come “La tentazione di essere felici” e “Magari domani resto”, per un totale di oltre 500.000 copie vendute.

Durante l’appuntamento – organizzato dalla Libreria Ubik e moderato da Renata Barberis – Marone presenterà il suo nuovo romanzo “Ti telefono stasera”, edito da Feltrinelli: una storia ironica, tenera e profondamente contemporanea che ruota intorno al concetto di famiglia nelle sue forme più attuali.

Il protagonista è Giò Coppola, cinquantenne con un lavoro precario e una vita sentimentale complicata, che si ritrova improvvisamente a fare il padre a tempo pieno quando l’ex moglie parte per un anno all’estero. Ad accompagnarlo in questa nuova quotidianità ci sono il figlio Duccio, nove anni e un’infinità di domande, una famiglia eccentrica e un amico ottimista e irriducibile come Paco Meraviglia.

Tra risvegli caotici, compiti di matematica e pranzi improvvisati, Marone racconta il rapporto tra padre e figlio con il suo stile riconoscibile: leggero e profondo, capace di illuminare fragilità, imperfezioni e slanci di coraggio. Un romanzo che restituisce un nuovo significato all’essere genitore oggi, ricordando che, forse, “vivere è un gesto ogni tanto, un istante di affetto che resta inciso da qualche parte”.

L’incontro è aperto al pubblico.