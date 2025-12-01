"Natale Senza Frontiere" a Loano: tre serate tra gioco, emozioni e momenti da vivere insieme per riscoprire lo spirito delle Feste

A dicembre 2025 l'atelier fotografico “The Overpass” di Loano, in collaborazione con Mondadori BookStore, dà vita a “Natale Senza Frontiere”: tre serate dedicate ai giochi da tavolo pensate per regalare momenti di divertimento, svago e creare nuove connessioni umane. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, si svolgeranno venerdì 5, 12 e 19 dicembre, ognuno ospitato in una location diversa del territorio comunale.

Ogni incontro avrà come protagonista un amato gioco di società. Si potrà partecipare in squadra oppure individualmente, venendo accolti in gruppi creati per l'occasione. In ogni serata non mancherà un momento speciale: la premiazione dei vincitori, con premi offerti da attività sponsor che sostengono l'iniziativa.

L'atelier “The Overpass”, da sempre attento ai linguaggi della creatività e ai modi in cui le persone vivono e raccontano le proprie esperienze, propone questo progetto con il desiderio di creare spazi dove, attraverso il gioco, sia possibile ritrovare il calore delle relazioni. Un'energia che nasce quando si condivide un obiettivo, una risata o semplicemente un momento di leggerezza. Nel periodo natalizio, in cui il bisogno di sentirsi parte di qualcosa è più intenso, i giochi da tavolo diventano un pretesto prezioso per incontrarsi, conoscersi e vivere momenti che restano.

“Se non c'è niente, c'è tutto da fare” è da sempre il motto del titolare di “The Overpass” Alessandro Gimelli, che spiega così l'iniziativa: “Questo evento nasce proprio da questa idea: quando manca qualcosa, c'è spazio per creare possibilità nuove. I giochi da tavolo e i libri hanno in comune questo potere: aprono mondi, accendono immaginazione, uniscono le persone. Per questo siamo felici di collaborare con Mondadori BookStore: insieme vogliamo mettere le persone al centro e dare valore al tempo condiviso”.

I dettagli di ogni appuntamento (tema, luogo e modalità di partecipazione) saranno comunicati una settimana prima di ciascuna serata sui canali social di Alessandro Gimelli/The Overpass, del Mondadori Bookstore e delle varie attività coinvolte.