Pietra Ligure, emozioni e solidarietà al Teatro Moretti grazie a “Insieme per Benedetta”

Musica, risate e un’intensa carica emotiva hanno caratterizzato l’appuntamento andato in scena ieri al Teatro Moretti di Pietra Ligure, dove si è svolto “Insieme per Benedetta”, l’evento solidale promosso dall’associazione Il Sorriso di Benedetta ODV (nata in ricordo di Benedetta “Betta” Ottonello) e supportato dal patrocinio del Comune.

A condurre la serata è stata la presentatrice Elena Pochettino, che ha accompagnato il pubblico attraverso un programma ricco e variegato. Dopo i saluti di Pierangelo e Matilde Ottonello, intervenuti a nome dell’associazione, il sipario si è aperto all’insegna della musica d’autore. Protagonisti sul palco Franco Fasano, autore di alcuni dei brani più iconici della musica italiana, e il maestro Mauro Vero, chitarrista, compositore e arrangiatore di lungo corso.

A portare leggerezza e risate è stato invece Daniele Raco, comico ligure noto per le sue partecipazioni a programmi come Zelig e Comedy Club, che ha conquistato la platea con la sua verve e la sua comicità diretta e coinvolgente.

Il cuore dell’evento, però, è stata la solidarietà. L’intero incasso della serata sarà infatti devoluto alla Fondazione Alessandro Frigiola per il Cuore, attiva presso il Centro Marfan del Policlinico San Donato, eccellenza nazionale per la diagnosi e il trattamento della sindrome di Marfan e delle malattie genetiche dell’aorta. I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di un progetto di formazione rivolto a giovani cardiochirurghi pediatrici, con l’obiettivo di sostenere la crescita di nuove figure specializzate in un settore cruciale della medicina.

Sul palco è salito anche il professor Alessandro Frigiola, che ha illustrato in modo approfondito le attività della Fondazione e il valore del progetto sostenuto dall’iniziativa.