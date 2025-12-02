Bergeggi, avvistata da Menkab la stenella senza la pinna dorsale

La stenella senza la maggior parte della pinna dorsale torna ad essere avvistata al largo di Bergeggi.

Durante l’ultima uscita di monitoraggio in mare l'associazione Menkab: Il respiro del mare ha visto l'esemplare che aveva già incontrato nel giugno scorso. In questa occasione in dolce compagnia.

Insieme a lei era infatti presente un cucciolo. La stenella probabilmente si era ferita a seguito di una collisione.

"A giugno l’avvistamento era avvenuto poco prima dell’incontro con 'Propeller' (la balenottera comune con un segno evidente di collisione sul dorso), altro esempio di cetaceo che ha subito un impatto antropico diretto" spiegano da Menkab.

Il nome "Propeller" era stato dato dal Tethys Research Institute che aveva osservato l'esemplare già nel 1998 e che mostra evidenti segni dell’incontro con un’elica. La balenottera era stata vista in un’occasione anche in compagnia di un cucciolo, a dimostrazione che la collisione non aveva impattato nel suo ciclo vitale. Lo scorso giugno era stata osservata con segni di dimagrimento.