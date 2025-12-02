Accoltellamento al Priamar, la squadra mobile identifica il responsabile

Sarebbe stato identificato dalla squadra mobile della polizia l'autore dell'accoltellamento avvenuto domenica scorsa al Prolungamento di Savona.

Il giovane di nazionalità albanese avrebbe colpito con un coltellino un connazionale, 18enne, con un fendente nella parte destra della schiena.

Il fatto sarebbe avvenuto nei giardini a pochi metri dal luna park.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 18 con la centrale operativa del 112 che aveva inviato sul posto la Croce Bianca, l’automedica Sierra 1 e le pattuglie della Polizia di Stato e i Carabinieri.

Il 18enne era stato poi tasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo, non in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine hanno poi acquisito le testimonianze e le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.