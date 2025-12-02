Albenga, lite in appartamento sfocia in aggressione: uomo denunciato

È stato denunciato il 44enne che ieri (lunedì 1 dicembre) sarebbe stato protagonista della violenta lite domestica avvenuta in un appartamento di via Trieste ad Albenga. Con il passare delle ore, la vicenda ha assunto contorni più chiari.

Quella che inizialmente sembrava una discussione animata si sarebbe trasformata in un’aggressione ai danni della convivente, una donna di 49 anni. Dopo essere rimasta ferita, la donna sarebbe riuscita a scappare, raggiungendo la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto e fornendo ai militari i primi elementi della vicenda. Nel frattempo, l’uomo sarebbe rimasto nell’abitazione, procurandosi autonomamente delle ferite.

Ottenute le chiavi dell’appartamento, i carabinieri sono entrati nell’alloggio e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi per l’uomo, poi accompagnato in caserma per essere medicato.

L’allarme è scattato poco dopo le 17 di ieri. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca albenganese insieme ai sanitari del 118.

La donna è stata poi trasferita in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, con l’automedica al seguito, per ulteriori accertamenti. Le condizioni di entrambi non risulterebbero gravi.