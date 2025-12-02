 / Cronaca

Albenga, sversamento di gasolio nel rio Carenda, il sindaco: "Intervenuti in tempo per contenere il pericolo"

La segnalazione è partita da un cittadino

Sversamento di gasolio nel rio Carenda, in prossimità della zona della Polveriera, a Campochiesa d'Albenga (leggi QUI).

L’episodio è stato prontamente segnalato da un cittadino che, notando un’iridescenza anomala sulla superficie dell’acqua, ha dimostrato grande senso civico allertando immediatamente il Comune e i Carabinieri Forestali.

A seguito della segnalazione, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale – Ufficio Tutela del Territorio, il personale dell’ufficio ambiente comunale, i tecnici di ARPAL e la Guardia Forestale. Gli operatori hanno individuato il punto esatto della fuoriuscita, confermando che si trattava effettivamente di gasolio.

È stata quindi attivata una ditta specializzata che ha provveduto a posizionare panni assorbenti per contenere la dispersione e concentrare il materiale in punti definiti, così da consentirne la rimozione tramite idrovora e aspirazione. La fuoriuscita è stata bloccata e sono in corso le operazioni per la completa bonifica dell’area.

Gli enti preposti avvieranno ora le indagini necessarie per accertare le cause dell’evento e individuare i responsabili.

“Voglio innanzitutto ringraziare l’imprenditore agricolo  che ha segnalato la presenza dello sversamento e che ha dato delle indicazioni che sono risultate fondamentali per ricondurre all’origine del problema - afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Ringrazio anche gli uffici comunali che sono prontamente intervenuti e hanno limitato i possibili danni ambientali e alle coltivazioni. Fortunatamente si è riusciti a intervenire in tempo per contenere il pericolo. Domani mattina proseguiranno le operazioni di bonifica del tratto di rio interessato”.

Il Comune continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e a informare la cittadinanza sugli sviluppi.

