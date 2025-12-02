Quiliano, malore fatale mentre va a prendere l’autobus: muore donna di 64 anni

Una tragedia ha colpito questa mattina la comunità di Quiliano. Poco dopo le 6, Najoua Majdoub, 64 anni, operatrice socio-sanitaria di origine tunisina, nota anche come Silvia, è morta in un parcheggio di via Ajdovščina mentre stava raggiungendo l’autobus per recarsi al lavoro. Era anche militante della Lega.

Colta da un malore improvviso, ha cercato di chiedere aiuto ai pochi passanti presenti. Alcuni hanno subito chiamato il 112, ma all’arrivo dei soccorritori della Croce Oro la donna era già incosciente e ogni tentativo di rianimarla è risultato vano.

l medico legale ha accertato il decesso per cause naturali. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri, che hanno informato il pubblico ministero di turno.

Alle elezioni comunali di Savona del 2021 era stata candidata alla carica di consigliere comunale nelle file della Lega a sostegno del candidato sindaco Angelo Schirru, mentre alle amministrative di Quiliano del 2024 era in lista con la candidata sindaco Donatella Barbano.

"La notizia questa mattina mi ha lasciato senza parole – commenta su Facebook Sara Foscolo, consigliere regionale – Ciao Silvia! Grazie per tutto quello che hai fatto e per il grande affetto che mi hai sempre dimostrato. Un grande cuore… RIP".