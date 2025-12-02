Finale Ligure accende il Natale: luminarie, concerti e oltre 60 eventi per un borgo che si accende di magia

Finale Ligure si prepara a vivere il periodo più suggestivo dell’anno con un ricco programma di iniziative che accompagnerà cittadini e visitatori fino all’Epifania 2026. Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni, realtà culturali e rioni finalesi, propone un Natale diffuso, pensato per valorizzare l’identità dei borghi e la varietà dell’offerta locale. A rendere più calda e magica l’atmosfera sarà un nuovo ampio progetto di illuminazione, che accenderà vie, piazze, monumenti e lungomare, mentre una vasta operazione di promozione, che integra comunicazione digitale e massiccia distribuzione di materiali informativi sul territorio, sosterrà tutto il programma.

Un progetto di luminarie rinnovato e diffuso

Un progetto diffuso di installazioni luminose interesseranno i rioni di Finalpia, Finalborgo, Finalmarina e Varigotti, oltre alle frazioni di Calvisio, Verzi, Monte, Selva, Olle, Bracciale, Perti Alto, Aquila, Monticello e Gorra. Saranno realizzati soffitti luminosi in stringhe LED flashing oro, accompagnati da elementi decorativi nelle vie secondarie e da un’illuminazione artistica dedicata ai principali monumenti. Novità di quest’anno è l’illuminazione di circa venti palme sul Lungomare Migliorini, che offriranno un suggestivo colpo d’occhio affacciato sul mare.

Oltre 60 eventi in calendario fino all’Epifania 2026

Il programma natalizio 2025/2026, iniziato già a fine novembre, prevede oltre 60 eventi, tra concerti, teatro, presentazioni, mercatini, attività per famiglie e iniziative culturali.

La musica sarà filo conduttore delle festività: dai “Pomeriggi Musicali” della Società dei Concerti agli appuntamenti del Finale Music Festival Winter, con ospiti come Piero Pelù e Bruno Gambarotta, fino ai tanti concerti nelle chiese del territorio e agli appuntamenti con la BRG Orchestra con il Gran Galà di Natale nella Basilica di San Biagio e il Gran Galà di Capodanno all’Auditorium Destefanis.

Ricco anche il calendario culturale: la mostra fotografica di Carlo Lovisolo all’Oratorio dei Disciplinanti, la rassegna “Finale nei Libri – I Libri di Finale” a cura dell'Associazione Celesia e dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e gli spettacoli del Teatro delle Udienze. Tra gli appuntamenti della tradizione spiccano il presepe storico nella Chiesa dei Neri, la processione dell’Immacolata a Finalmarina, la sfilata della banda “Rumpe e Streppa” e l’evento “Dino da Nuxe” del Centro Storico del Finale.

Cuore dei festeggiamenti sarà la notte di San Silvestro, con il concerto in Piazza Vittorio Emanuele, lo show piromusicale dal mare e il DJ set fino al nuovo anno. Le celebrazioni continueranno con gli eventi dell’Epifania nei vari rioni e con il tradizionale Cimento della Befana alla spiaggia dei Neri.

Il programma completo è disponibile sul sito www.visitfinaleligure.it

Più di 30 esperienze da vivere sul territorio

Durante le festività saranno proposte oltre 30 esperienze, anche ricorrenti, per scoprire il patrimonio culturale, naturale e identitario del territorio.

Le proposte spaziano dalle visite guidate alla Caverna delle Arene Candide e a Castel Gavone – anche in compagnia degli archeologi – alla scoperta di Perti tra Medioevo e Rinascimento. Il clima mite consente inoltre attività outdoor come escursioni naturalistiche, trekking yoga sull’Altopiano delle Manie e la Randonnée Città di Finale Ligure.

Per famiglie e ragazzi sono previsti laboratori creativi e linguistici, mentre tra le iniziative continuative figurano il percorso “Fatto a mano a Finalborgo”, alla scoperta delle botteghe artigiane di Finalborgo, le visite al Carcere di Santa Caterina e all’Abbazia dei Padri Benedettini, oltre alle aperture del Museo Archeologico del Finale e del Teatro Aycardi. Completano l’offerta le visite notturne alle Grotte di Borgio Verezzi.

Le agevolazioni presso il Parcheggio Piaggio

Per agevolare la partecipazione alle numerose iniziative in programma, il Comune ha previsto una misura straordinaria dedicata alla sosta: nei giorni 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre, presso il Parcheggio Piaggio, le prime tre ore saranno gratuite. L’intervento è pensato per favorire un’affluenza sul territorio comoda e ordinata. A supporto dei visitatori, cartelli informativi saranno posizionati nelle aree nord e sud della città, oltre che all’ingresso del parcheggio.

Le azioni di promozione turistica

Per accompagnare la diffusione del programma è stato attivata un’ampia operazione di promozione e comunicazione integrata: campagne ADV sui social, inserimento di tutti i materiali sul sito turistico, invio di newsletter e comunicazioni mirate ai turisti e un’azione di Direct E-mail Marketing B2B rivolta a operatori e tour operator.

È inoltre in corso una massiva distribuzione del materiale cartaceo sul territorio, tra esercizi commerciali e strutture ricettive: il catalogo “My Perfect Christmas 2025”, con il programma completo dal 1° dicembre al 6 gennaio, e la locandina A3 con gli appuntamenti principali e QR code dedicati alle sezioni “Esperienze” ed “Eventi”.

In questa fase, saranno diffusi 5.000 cataloghi e 200 locandine. I materiali saranno consegnati agli esercizi commerciali, mentre le strutture ricettive potranno ritirarli presso lo IAT di Finalmarina a partire da mercoledì 3 dicembre. Tutti i contenuti sono disponibili anche in formato digitale sul sito turistico.

Il portale turistico Visit Finale Ligure rimane il riferimento principale per informazioni aggiornate sul programma, sugli orari dei punti IAT e su eventuali variazioni dell’ultimo minuto. I Travel Assistant sono operativi negli IAT di Finalmarina, Finalborgo e FOR per assistere residenti e visitatori durante l’intero periodo festivo.

“Il Natale rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità e per la valorizzazione dell’intero territorio finalese. Insieme alle associazioni, abbiamo costruito un programma ampio, inclusivo e articolato, capace di unire cultura, tradizione, esperienze di qualità e occasioni di incontro» commentaMaura Firpo, Vice Sindaco e Assessore al Turismo del Comune di Finale Ligure. «Al tempo stesso, abbiamo investito in una strategia di promozione coordinata e nella creazione di un’accoglienza diffusa, che passa dall’innovativo progetto di luminarie diffuse al sostegno alla mobilità, fino alla comunicazione capillare verso residenti, operatori e visitatori. Il nostro obiettivo è offrire un Natale che sia davvero di tutti: un periodo in cui Finale Ligure possa accogliere al meglio chi la vive ogni giorno e chi sceglie di scoprirla durante le festività”.