"La risposta del Nord al commissario Montalbano": Davide Longo fa tappa ad Albenga

Sabato 6 dicembre, alle ore 17.30, presso l’Auditorium San Carlo di via Roma, si terrà l’incontro con Davide Longo, autore del nuovo romanzo “La donna della mansarda” (Einaudi), nell’ambito di un appuntamento letterario aperto al pubblico. La conversazione sarà condotta da Renata Barberis. L’ingresso è libero.

Davide Longo, nato a Carmagnola nel 1971, esordisce nel 2001 con Un mattino a Irgalem (Marcos y Marcos), vincitore del Premio Grinzane Opera Prima. Da allora ha pubblicato numerosi romanzi, collaborato con giornali e riviste nazionali, scritto per RadioRai e realizzato opere per bambini e ragazzi. Nel 2017 firma la sceneggiatura del film Il Mangiatore di Pietre, tratto dal suo omonimo romanzo.

Da anni insegna scrittura presso la Scuola Holden e conduce corsi di formazione per insegnanti sull’uso delle tecniche narrative a scuola. I suoi libri sono tradotti in molti paesi.

Nel 2014 pubblica per Einaudi Il caso Bramard, primo romanzo della serie con protagonisti Arcadipane e Bramard, acclamata da critica e pubblico. I due personaggi, profondamente diversi ma legati da un rapporto intenso e complesso, accompagnano il lettore in storie ambientate in una provincia inquietante e in una Torino riconoscibile e vibrante.

Alessandro Baricco descrive la saga come “la risposta del Nord al commissario Montalbano: fango e pioggia, schiene diritte, tristezza, amori disperati, humor impassibile, violenza sepolta, sogni poetici e anarchia. Solo nelle nebbie del Nord c’è gente del genere, e Longo la racconta da dio”.

L’incontro sarà un’occasione per scoprire il nuovo romanzo e approfondire la scrittura di uno degli autori più apprezzati della narrativa italiana contemporanea. Ingresso libero.