Savona, Lorenzo Marone alla Ubik: la rivoluzione di un padre a tempo pieno nel romanzo "Ti telefono stasera"

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 18:00, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà Lorenzo Marone, uno degli autori italiani più letti degli ultimi anni, con oltre 500.000 copie vendute e successi come La tentazione di essere felici (da cui è tratto il film La tenerezza di Gianni Amelio), che sarà ospite dell'appuntamento organizzato dalla libreria Ubik.

L'occasione è la presentazione del suo nuovo romanzo edito da Feltrinelli, "Ti telefono stasera", un racconto ironico e tenero che indaga la nuova forma che assumono le famiglie contemporanee.

Il libro mette al centro Giò Coppola, un cinquantenne che lavora come meteorologo e ha una vita sentimentale complessa, la cui quotidianità viene stravolta quando l’ex moglie parte per un anno all'estero. Giò si ritrova così, dopo tanto tempo, a dover convivere con il figlio Duccio, di nove anni, un concentrato di domande innocenti e scomode. Marone illumina con sguardo partecipe l'evoluzione del loro rapporto, finora "minimalista", che fiorisce tra compiti di matematica che sfidano la logica e risvegli caotici, scoprendo così la bellezza e la difficoltà dell'essere un padre a tempo pieno in un contesto familiare allargato.

Attraverso un cast di personaggi strampalati e straordinari che gravitano attorno a Giò, lo scrittore napoletano esplora l'imperfezione della vita, come riassume una delle riflessioni cardine del romanzo: «Forse vivere è questo, un gesto ogni tanto, che ferma il tempo, un istante di affetto». L'incontro, curato dall'Ubik e moderato da Renata Barberis, rappresenta un'importante occasione per il pubblico savonese di confrontarsi con una delle voci più significative della letteratura italiana contemporanea sulle sfide della paternità e dell'affetto.